Фёллер будет руководить немецкой сборной в матче с Францией

Закончилась эпопея Ханса Флика у руля немецкой сборной, последней каплей стало поражение в товарищеском матче от японской сборной - смысл в эту игру, очевидно, вкладывался совсем не товарищеским.

Теперь немецкой сборной предстоит еще один товарищеский матч, на сей раз со сборной Франции - и руководить этой командой будет помощник Флика, знаменитый Руди Феллер. Скорее всего, увольнение Флика было решением спонтанным, и возможной кандидатуры для его замены пока что у Немецкого футбольного союза нет.

Напомним, что сборная Германии в последний раз побеждала в крупном турнире в 2014 году - тогда это был чемпионат мира.