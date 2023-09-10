Гол Даку помог сборной Албании обыграть поляков и возглавить группу

Сборная Польши удивила слабой игрой против команды Албании в квалификации Евро-2024. Хотя в середине первого тайма Якуб Кивёр отправил мяч в сетку ворот от линии штрафной, но гол отменили из-за офсайда. Ответ соперника был эффектным. Кристьян Аслани выстрелил рядом с крестовиной. А в следующей атаке Ясир Асани обводящим ударом попал точно в девятку - 1:0. После перерыва только вышедший на замену рубиновец Мирлинд Даку получил мяч на линии вратарской и в итоге метко пробил по воротам, удвоив счет. Поляки ничем толковым так и не ответили и идут на четвертом месте, соперник же - единоличный лидер группы.
Протокол игры
|(1:0) Асани Ясир37'
|(2:0) Даку Мирлинд62'
Стракоша Томас• 59'Хюсай Эльсейд•Исмайли Ардиан•Джимсити Берат•Митай Марио•Рамадани Юльбер•Асани Ясир70' (Баре Кейди (70') •Байрами Недим80' (Гьясула Клаус (80') •Аслани Кристьян 45'70' (Муйя Арбнор (70') • 75'Чикалеши Сокол 45'62' (Даку Мирлинд (62') • 63'Узуни Мюрто62' (Сулейманов Таулан (62') 86'
Щесны Войцех•Берешиньски Бартош 45'70' (Линетти Кароль (70') • 79'Кедзёра Томаш• 81'Беднарек Ян 9'34' (Ветеска Матеуш (34') • 88'Кивёр Якуб•Кэш Мэтти•Крыховяк Гжегож 61'70' (Скораш Михал (70') •Зелиньски Пётр•Каминьски Якуб 45'61' (Свидерски Кароль (61') •Шиманьски Себастьян61' (Гросицки Камил (61') •Левандовски Роберт
10 сентября. Стадион "Эйр Албания".
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