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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гол Даку помог сборной Албании обыграть поляков и возглавить группу

10 Сентября 2023 • 23:50 Комментировать
Албания
2:0
Польша
окончен

Сборная Польши удивила слабой игрой против команды Албании в квалификации Евро-2024. Хотя в середине первого тайма Якуб Кивёр отправил мяч в сетку ворот от линии штрафной, но гол отменили из-за офсайда. Ответ соперника был эффектным. Кристьян Аслани выстрелил рядом с крестовиной. А в следующей атаке Ясир Асани обводящим ударом попал точно в девятку - 1:0. После перерыва только вышедший на замену рубиновец Мирлинд Даку получил мяч на линии вратарской и в итоге метко пробил по воротам, удвоив счет. Поляки ничем толковым так и не ответили и идут на четвертом месте, соперник же - единоличный лидер группы.

Протокол игры  
Албания2:0Польша
(1:0) Асани Ясир37'  
(2:0) Даку Мирлинд62'  
Стракоша Томас  59'Хюсай ЭльсейдИсмайли АрдианДжимсити БератМитай МариоРамадани ЮльберАсани Ясир 70' (Баре Кейди ( 70') Байрами Недим 80' (Гьясула Клаус ( 80') Аслани Кристьян  45' 70' (Муйя Арбнор ( 70'  75') Чикалеши Сокол  45' 62' (Даку Мирлинд ( 62'  63') Узуни Мюрто 62' (Сулейманов Таулан ( 62'  86')
Запасные: Михай ЭнеаБериша ЭтритБалью ИванКастари ЭлханВесели Фредерик  64'Роши ОдисеМучи Эрнест
Щесны ВойцехБерешиньски Бартош  45' 70' (Линетти Кароль ( 70'  79') Кедзёра Томаш  81'Беднарек Ян  9' 34' (Ветеска Матеуш ( 34'  88') Кивёр ЯкубКэш МэттиКрыховяк Гжегож  61' 70' (Скораш Михал ( 70') Зелиньски ПётрКаминьски Якуб  45' 61' (Свидерски Кароль ( 61') Шиманьски Себастьян 61' (Гросицки Камил ( 61') Левандовски Роберт
Запасные: Давидович ПавелБулка МарцинВшолек ПавелШиманьски ДамианМилик АркадиушБенедычак АдрианДронговски Бартломей
10 сентября. Стадион "Эйр Албания".

 

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Сборная Польши Сборная Албании Мирлинд Даку
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