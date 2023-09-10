Гол Даку помог сборной Албании обыграть поляков и возглавить группу

Сборная Польши удивила слабой игрой против команды Албании в квалификации Евро-2024. Хотя в середине первого тайма Якуб Кивёр отправил мяч в сетку ворот от линии штрафной, но гол отменили из-за офсайда. Ответ соперника был эффектным. Кристьян Аслани выстрелил рядом с крестовиной. А в следующей атаке Ясир Асани обводящим ударом попал точно в девятку - 1:0. После перерыва только вышедший на замену рубиновец Мирлинд Даку получил мяч на линии вратарской и в итоге метко пробил по воротам, удвоив счет. Поляки ничем толковым так и не ответили и идут на четвертом месте, соперник же - единоличный лидер группы.