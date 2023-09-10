Сборная Греции забила 5 мячей Гибралтару

Сборная Греции в воскресенье играла против Гибралтара и не оставила сопернику ни шанса, не позволив ни разу пробить в сторону своих ворот. В атаке же эллины отметились 5 результативными ударами. По дублю в активе Константиноса Мавропаноса и Гиоргиса Масураса, также забивал Димитрис Пелкас.
Греки идут вторыми в своей группе, соперник - без очков.
Протокол игры
|(1:0) Пелкас Димитрис9'
|(2:0) Мавропанос Константинос23'
|(3:0) Масурас Гиоргос70'
|(4:0) Мавропанос Константинос83'
|(5:0) Масурас Гиоргос90'
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос84' (Александропулос Сотириос (84') •Мавропанос Константинос•Хацидиакос Пантелис•Яннулис Димитрис•Бакасетас Тасос•Бухалакис Андреас68' (Папаниколау Яннис (68') •Пелкас Димитрис84' (Хадзийованнис Анастасиос (84') •Масурас Гиоргос•Павлидис Вангелис68' (Иоаннидис Фотис (68') •Фунтас Таксиархис68' (Якумакис Георгиос (68')
Колинг Дэйл•Хартман Нильс85' (Хассан Мохамед Бадр (85') •Бритто Итан•Чиполина Рой•Муэли Айман90' (Сантос Итан (90') •Джолли Итан•Позо Николас 58'90' (Кашаро Ли (90') •Сержант Джек•Ронан Киан•Де Барр Тиджей•Уолкер Лайам
10 сентября. Стадион "OPAP Arena".
Бан пользователя