Сборная Греции забила 5 мячей Гибралтару

Сборная Греции в воскресенье играла против Гибралтара и не оставила сопернику ни шанса, не позволив ни разу пробить в сторону своих ворот. В атаке же эллины отметились 5 результативными ударами. По дублю в активе Константиноса Мавропаноса и Гиоргиса Масураса, также забивал Димитрис Пелкас.

Греки идут вторыми в своей группе, соперник - без очков.