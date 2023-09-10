Сборная Словении предсказуемо разгромила Сан-Марино

Сборная Словении гостила у соперников из Сан-Марино в квалификации Евро-2024. Никаких проблем у фаворита не было - победа со счетом 4:0. Словенцы забили по два безответных гола в каждом тайме и с 13 очками в активе лидируют вместе с датчанами. Сан-Марино с нулем баллов идет на последней строчке.