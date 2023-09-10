Сборная Словении предсказуемо разгромила Сан-Марино

Сборная Словении гостила у соперников из Сан-Марино в квалификации Евро-2024. Никаких проблем у фаворита не было - победа со счетом 4:0. Словенцы забили по два безответных гола в каждом тайме и с 13 очками в активе лидируют вместе с датчанами. Сан-Марино с нулем баллов идет на последней строчке.
Протокол игры
|4'Випотник Жан (0:1)
|16'Млакар Ян (0:2)
|61'Ловрич Санди (0:3)
|67'Карничник Зан (0:4)
Бенедеттини Элиа•Франчози Симоне•Ди Майо Роберто87' (Чеволи Микеле (87') •Росси Данте•Д'Аддарио Алессандро•Голинуччи Алессандро•Баттистини Микаэль 31'74' (Лунадей Лоренцо (74') •Муларони Марчелло46' (Капиккьони Лоренцо (46') •Тоси Алессандро 7'46' (Andrea Magi (46') •Витайоли Маттео 24'59' (Стефанелли Маттиа (59') •Лаццари Лоренцо
Облак Ян•Стоянович Петар 41'65' (Вербич Беньямин (65') •Блажич Миха13' (Дркушич Ваня (13') •Бийол Яка•Карничник Зан•Ловрич Санди•Гнезда-Черин Адам•Элшник Тими71' (Куртич Ясмин (71') •Млакар Ян•Шпорар Андраж71' (Захович Лука (71') •Випотник Жан65' (Балковец Юре (65')
10 сентября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
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