Сборная Нидерландов добыла волевую победу над Ирландией

В воскресенье у сборной Ирландии был последний шанс ввязаться в борьбу за выход из группы квалификации Евро-2024, для этого нужно было дома обыграть Нидерланды. Но всего лишь с двумя ударами по воротам за матч на успех нечего было и надеяться. Уже в дебюте Виргил ван Дейк сыграл рукой после подачи углового - пенальти. Адам Айда с «точки» не оставил шансов вратарю. Аналогичное наказание для британцев за снос Дензела Дюмфриса в штрафной, Коди Гакпо реализовал 11-метровый, при этом вратарь даже коснулся мяча. До перерыва счет не изменился только благодаря мастерству Гэвина Базуну, который без устали выручал.

После перерыва Дюмфрис не в первый раз простреливал от лицевой, и Ваут Вегхорст не упустил свой шанс у линии вратарской - 2:1.

Голландцы настигли греков на втором месте, но имеют матч в запасе. В то же время отставание от лидирующей Франции составляет шесть очков.