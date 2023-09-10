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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Нидерландов добыла волевую победу над Ирландией

10 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Ирландия
1:2
Нидерланды
окончен

В воскресенье у сборной Ирландии был последний шанс ввязаться в борьбу за выход из группы квалификации Евро-2024, для этого нужно было дома обыграть Нидерланды. Но всего лишь с двумя ударами по воротам за матч на успех нечего было и надеяться. Уже в дебюте Виргил ван Дейк сыграл рукой после подачи углового - пенальти. Адам Айда с «точки» не оставил шансов вратарю. Аналогичное наказание для британцев за снос Дензела Дюмфриса в штрафной, Коди Гакпо реализовал 11-метровый, при этом вратарь даже коснулся мяча. До перерыва счет не изменился только благодаря мастерству Гэвина Базуну, который без устали выручал.

После перерыва Дюмфрис не в первый раз простреливал от лицевой, и Ваут Вегхорст не упустил свой шанс у линии вратарской - 2:1.

Голландцы настигли греков на втором месте, но имеют матч в запасе. В то же время отставание от лидирующей Франции составляет шесть очков.

Протокол игры  
Ирландия1:2Нидерланды
(1:0) Айда Адам4'  
  19'Гакпо Коди (1:1)
  56'Вегхорст Ваут (1:2)
Базуну Гэвин  18'Коллинз НатанДаффи ШейнИган Джон 73' (Смоллбоун Уильям ( 73') Доэрти Мэтт 87' (Армстронг Синклейр ( 87') Макклин Джеймс 64' (Мэннинг Райан ( 64') Браун Алан 73' (Макграт Джейми ( 73') Каллен ДжошНайт Джейсон  67' 87' (Эбоселе Фести ( 87') Огбене Чидози  42'Айда Адам
Запасные: Моламби ДжейсонО'Лири МаксКеллехер КаомхинХендрик ДжеффКоннолли АаронО'Ши ДараОмобамиделе Эндрю
Флеккен МаркДе Лигт МаттейсВан Дейк ВиргилАке НатанДюмфрис ДензелВиффер Матс  16' 46' (Вегхорст Ваут ( 46'  87') Де Йонг ФренкиБлинд Дэйли 46' (Рейндерс Тиджани ( 46') Симонс Хави 89' (Бергёйс Стивен ( 89') Мален Дониэлл 68' (Копмейнерс Тëн ( 68') Гакпо Коди  67' 81' (Ланг Ноа ( 81')
Запасные: Де Врей СтефанДе Рон МартенХартман КвилиндсиНопперт АндрисВан де Вен МиккиВербрюгген БартВеерман Йоэй
10 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).

 

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Сборная Ирландии сборная Нидерландов
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