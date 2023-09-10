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Хет-трик Митровича за тайм позволил сборной Сербии победить в Литве

10 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Литва
1:3
Сербия
окончен

Сборная Литвы не смогла удивить хорошей игрой в отборочном матче чемпионата Европы против соперников из Сербии. Александр Митрович замкнул навес с левого фланга и открыл счет в середине первого тайма. Он же вскоре головой замкнул подачу Филипа Младеновича от лицевой линии поля. Еще до перерыва Митрович здорово сыграл у дальней штанги после прострела слева от Душана Тадича - 3:0. Соперник успел забить мяч престижа до перерыва, Гитис Паулаускас стал автором гола.

Вторая половина не была опасной и запомнилась разве что выходом один на один у Ивана Илича - промах.

Сербы лидируют вместе с венграми, соперник делит последнее место с болгарами.

Протокол игры  
Литва1:3Сербия
  21'Митрович Александар (0:1)
  32'Митрович Александар (0:2)
  43'Митрович Александар (0:3)
(1:3) Паулаускас Гитис45'  
Гертмонас ЭдвинасЛасицкас ЮстасЛекиатас РокасГирдвайнис Эдвинас 46' (Ремейкис Матиюс ( 46') Бенета Маркас 71' (Сирвис Пиюс ( 71') Вербицкас Овидиус 46' (Казуколовас Кипрас ( 46') Гинейтис ГвидасСливка ВыкинтасГолубицкас Паулюс 46' (Новиковас Арвидас ( 46') Черных Фёдор  23'Паулаускас Гитис  35' 78' (Янкаускас Элигиюс ( 78')
Запасные: Климавичюс ЛинасЧерняускас ВитаутасТутышкинас АртемиюсКазлаускас ДонатасЗубас ЭмилиюсШешплаукис ДейвидасРомановский Даниэль
Милинкович-Савич ВаняМиленкович НиколаВелькович МилошБабич СрджанЖивкович Андрия  38' 71' (Влахович Душан ( 71') Младенович Филип 84' (Радоньич Неманья ( 84') Гудель НеманьяИлич ИванТадич Душан 84' (Самарджич Лазар ( 84') Милинкович-Савич Сергей  84' 88' (Рачич Урош ( 88') Митрович Александар 71' (Митрович Стефан ( 71')
Запасные: Максимович НеманьяРайкович ПредрагЭракович СтрахиньяЙович ЛукаКостич ФилипПавлович СтрахиньяПетрович Джордже
10 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Литвы Александар Митрович
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