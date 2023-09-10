Хет-трик Митровича за тайм позволил сборной Сербии победить в Литве

Сборная Литвы не смогла удивить хорошей игрой в отборочном матче чемпионата Европы против соперников из Сербии. Александр Митрович замкнул навес с левого фланга и открыл счет в середине первого тайма. Он же вскоре головой замкнул подачу Филипа Младеновича от лицевой линии поля. Еще до перерыва Митрович здорово сыграл у дальней штанги после прострела слева от Душана Тадича - 3:0. Соперник успел забить мяч престижа до перерыва, Гитис Паулаускас стал автором гола.

Вторая половина не была опасной и запомнилась разве что выходом один на один у Ивана Илича - промах.

Сербы лидируют вместе с венграми, соперник делит последнее место с болгарами.