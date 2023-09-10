Хет-трик Митровича за тайм позволил сборной Сербии победить в Литве

Сборная Литвы не смогла удивить хорошей игрой в отборочном матче чемпионата Европы против соперников из Сербии. Александр Митрович замкнул навес с левого фланга и открыл счет в середине первого тайма. Он же вскоре головой замкнул подачу Филипа Младеновича от лицевой линии поля. Еще до перерыва Митрович здорово сыграл у дальней штанги после прострела слева от Душана Тадича - 3:0. Соперник успел забить мяч престижа до перерыва, Гитис Паулаускас стал автором гола.
Вторая половина не была опасной и запомнилась разве что выходом один на один у Ивана Илича - промах.
Сербы лидируют вместе с венграми, соперник делит последнее место с болгарами.
Протокол игры
|21'Митрович Александар (0:1)
|32'Митрович Александар (0:2)
|43'Митрович Александар (0:3)
|(1:3) Паулаускас Гитис45'
Гертмонас Эдвинас•Ласицкас Юстас•Лекиатас Рокас•Гирдвайнис Эдвинас46' (Ремейкис Матиюс (46') •Бенета Маркас71' (Сирвис Пиюс (71') •Вербицкас Овидиус46' (Казуколовас Кипрас (46') •Гинейтис Гвидас•Сливка Выкинтас•Голубицкас Паулюс46' (Новиковас Арвидас (46') •Черных Фёдор• 23'Паулаускас Гитис 35'78' (Янкаускас Элигиюс (78')
Милинкович-Савич Ваня•Миленкович Никола•Велькович Милош•Бабич Срджан•Живкович Андрия 38'71' (Влахович Душан (71') •Младенович Филип84' (Радоньич Неманья (84') •Гудель Неманья•Илич Иван•Тадич Душан84' (Самарджич Лазар (84') •Милинкович-Савич Сергей 84'88' (Рачич Урош (88') •Митрович Александар71' (Митрович Стефан (71')
10 сентября.
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