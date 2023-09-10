Дюмфрис – явный лидер сборной Нидерландов по результативным действиям с начала 2022 года

Латераль «Интера» Дензел Дюмфрис показывает впечатляющую результативность в матчах за сборную Нидерландов.

27-летний игрок записал на свой счёт голевую передачу в сегодняшнем поединке квалификации Евро-2024 против сборной Ирландии. По данным Opta, Дюмфрис напрямую поучаствовал в 12 голах нидерландской национальной команды (три забитых мяча и девять ассистов) с начала прошлого года – лучший показатель за обозначенный период среди всех представителей «оранжевых». Футболист «нерадзурри» опережает ближайших преследователей как минимум на четыре результативных действия.

Текстовая трансляция матча сборных Ирландии и Нидерландов проходит на портале LiveResult.ru.