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Рубиалес сообщил о намерении уйти с поста главы Королевской испанской федерации футбола

10 Сентября 2023 • 23:25 Комментировать

Руководитель Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил о намерении покинуть этот пост, об этом он сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Я не могу продолжать свою работу», - заявил он, уточнив, что принял это решение, посоветовашись со своими близкими.

Напомним, что Рубиалес попал под волну жёсткой критики после того, как поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения в честь победы национальной команды на чемпионате мира.

В конце августа дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от своей должности на 90 дней. 

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Рубиалес
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