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Сборная Черногории в меньшинстве вырвала победу в матче с болгарами

10 Сентября 2023 • 21:01 Комментировать
Черногория
2:1
Болгария
окончен

Сборные Черногории и Болгарии провели насыщенный событиями матч. Лукас Петков не реализовал выход один на один с голкипером хозяев, тот парировал удар. Аналогичный момент у другой команды, и Марко Бакич также пробил во вратаря. На последней минуте первого тайма после подачи углового Зарко Томашевич наносил удар головой, а после сэйва голкипера счет открыл Стефан Савич. На 59-й минуте черногорцы остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота, Кирилл Десподов пробивал, и вратарь парировал. И все же гости сравняли, Спас Делев пробил в штангу, а Преслав Боруков добил - 1:1. В концовке хозяева больше хотели победить, и на седьмой добавленной минуте Стеван Йоветич забил решающий гол - 2:1.

Ничья ничего не давала командам, а вот данный результат вывел черногорцев на второе место, соперник же последний.

Протокол игры  
Черногория1:1Болгария
(1:0) Савич Стефан45'  
  79'Боруков Преслав (1:1)
Миятович МиланВуячич Игор  24'  59'Савич СтефанШипчич Никола 26' (Томашевич Зарко ( 26') Марушич АдамЯнкович Марко 84' (Мугоша Стефан ( 84') Лончар СтефанБакич Марко  81' 84' (Вукчевич Марко ( 84') Вукчевич АндрияКрстович Никола  60' 76' (Цамай Дритон ( 76') Джюрджевич Урош  45' 46' (Йоветич Стеван ( 46')
Запасные: Раичкович МилошПеткович ДаниельЙовович ВладимирКосович НебойшаДрагоевич МилошРадунович РистоДжуканович Виктор
Дюлгеров ИванДимитров Кристиан 74' (Боруков Преслав ( 74') Антов ВалентинКрастев ДимоГалчев Патрик-Габриел 64' (Стоянов Йоан ( 64') Груев ИлияКраев Андриан 64' (Янков Доминик ( 64') Попов Виктор  67'Петков Лукас 83' (Чочев Ивайло ( 83') Десподов КириллРусев Георги 46' (Делев Спас ( 46')
Запасные: Петров СимеонИлиев ИлианМитов ДимитарТурицов ИванНаумов ДаниелПетков АлексЙорданов Иван
10 сентября. Стадион "Под Горицом".

 

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