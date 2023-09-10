Сборная Черногории в меньшинстве вырвала победу в матче с болгарами

Сборные Черногории и Болгарии провели насыщенный событиями матч. Лукас Петков не реализовал выход один на один с голкипером хозяев, тот парировал удар. Аналогичный момент у другой команды, и Марко Бакич также пробил во вратаря. На последней минуте первого тайма после подачи углового Зарко Томашевич наносил удар головой, а после сэйва голкипера счет открыл Стефан Савич. На 59-й минуте черногорцы остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота, Кирилл Десподов пробивал, и вратарь парировал. И все же гости сравняли, Спас Делев пробил в штангу, а Преслав Боруков добил - 1:1. В концовке хозяева больше хотели победить, и на седьмой добавленной минуте Стеван Йоветич забил решающий гол - 2:1.

Ничья ничего не давала командам, а вот данный результат вывел черногорцев на второе место, соперник же последний.