Сборная Молдовы победила на Фарерских островах и возглавила группу

В квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Молдовы имела шанс настичь лидера своей группы в случае победы над командой Фарерских островов. Северяне намного чаще контролировали мяч, но в створ не били, в отличие от противника. Уже на пятой минуте Андрасс Йохансен метров с 25 зарядил в перекладину. В начале второго тайма Йон Николаеску здорово разобрался с обороной противника, а Вадим Раца легко завершил атаку. Вскоре после подачи углового Николаеску едва не удвоил счет, но голкипер справился.

Сборная Молдовы делит первое место с Чехией, на очко опережая Албанию и на два - Польшу.