Сборная Молдовы победила на Фарерских островах и возглавила группу

В квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Молдовы имела шанс настичь лидера своей группы в случае победы над командой Фарерских островов. Северяне намного чаще контролировали мяч, но в створ не били, в отличие от противника. Уже на пятой минуте Андрасс Йохансен метров с 25 зарядил в перекладину. В начале второго тайма Йон Николаеску здорово разобрался с обороной противника, а Вадим Раца легко завершил атаку. Вскоре после подачи углового Николаеску едва не удвоил счет, но голкипер справился.
Сборная Молдовы делит первое место с Чехией, на очко опережая Албанию и на два - Польшу.
Протокол игры
|53'Раца Вадим (0:1)
Ламхауге Маттиас•Ролантссон Гилли46' (Йоэнсен Рене (46') •Феро Одмар•Ванхамар Гуннар•Давидсен Вильормур•Бьярталид Йоаннес•Ольсен Брандур•Андреасен Якуп 71'80' (Радославлевич Стефан (80') •Йохансен Андрасс64' (Ватнхамар Сольви (64') •Ольсен Клеминт80' (Аскхам Хердур (80') •Эдмундссон Йоан64' (Агнарссон Ханнес (64')
Райлян Дорин•Крачун Артур•Бабогло Владислав•Посмак Вячеслав•Ревенко Иоан-Кэлин•Марандич Денис•Моцпан Никита 11'90' (Богачук Виктор (90') •Раца Вадим 59'77' (Кожокарь Серафим (77') •Домашкан Виталий46' (Постолаки Вирджилиу (46') •Штиня Виктор46' (Кожокару Максим (46') •Николаеску Йон77' (Плэтикэ Михаил (77')
10 сентября. Стадион "Торсволлюр".
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