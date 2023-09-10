Сборная Дании наказала финнов за игру на ничью

Лидер своей отборочной группы Евро-2024, сборная Финляндии принимала датчан и явно играла на 0:0. Хозяева умудрились лишь раз пробить в сторону чужих ворот. У соперника Йеспер Линдстрём в дебюте проверил на прочность перекладину. Сразу после перерыва Кристиан Эриксен едва не забил со штрафного - сэйв. Аналогично завершилась атака Андреаса Скова-Ольсена. Кристиан Норгор едва не забил под перекладину, и снова голкипер на месте. А вот в концовке уже никто не помешал Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который метров с 20 поразил дальний нижний угол - 1:0.
Дания заслуженно победила и подвинула финнов с первого места.
Протокол игры
|87'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:1)
Градецки Лукаш•Хосконен Артту•Иванов Роберт• 19'Пелтола Матти•Алхо Николай62' (Похьянпало Йоэль (62') • 79'Нисканен Ильмари12' (Уронен Йере (12') • 53'Кялльман Беньямин84' (Тейлор Роберт (84') •Шуллер Расмус62' (Антман Оливер (62') •Кайринен Каан•Камара Глен•Пукки Теэму62' (Соири Пюрю (62')
Шмейхель Каспер•Кристенсен Расмус 13'80' (Кьяер Симон (80') •Андерсен Йоаким•Кристенсен Андреас•Меле Йоаким•Норгор Кристиан 62'75' (Дилейни Томас (75') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Сков-Ольсен Андреас80' (Кристиансен Виктор (80') •Эриксен Кристиан•Линдстрём Йеспер46' (Хёйлунн Расмус (46') •Винд Йонас66' (Поульсен Юссуф (66') 73'
10 сентября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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