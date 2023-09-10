Сборная Дании наказала финнов за игру на ничью

Лидер своей отборочной группы Евро-2024, сборная Финляндии принимала датчан и явно играла на 0:0. Хозяева умудрились лишь раз пробить в сторону чужих ворот. У соперника Йеспер Линдстрём в дебюте проверил на прочность перекладину. Сразу после перерыва Кристиан Эриксен едва не забил со штрафного - сэйв. Аналогично завершилась атака Андреаса Скова-Ольсена. Кристиан Норгор едва не забил под перекладину, и снова голкипер на месте. А вот в концовке уже никто не помешал Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который метров с 20 поразил дальний нижний угол - 1:0.

Дания заслуженно победила и подвинула финнов с первого места.