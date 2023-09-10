​Флик – первый тренер в истории сборной Германии, которого уволили

Ханс-Дитер Флик больше не является главным тренером сборной Германии. В воскресенье было объявлено об отставке 58-летнего специалиста. Под руководством Флика немецкая команда провела 25 матчей, в которых отпраздновала только 12 побед.

Как сообщает немецкий Sky, Флик стал первым в истории тренером сборной Германии, которого уволил Немецкий футбольный союз. Ранее все специалисты уходили с этой должности сами.

В следующем году Германия будет принимать чемпионат Европы. Какой специалист будет готовить команду к континентальному футбольному форуму, станет известно в обозримом будущем.