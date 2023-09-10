​Флик выиграл только 12 из 25 матчей у руля сборной Германии

Сборная Германии осталась без рулевого – на следующий день после крупного поражения от Японии со счётом 1:4 Ханса-Дитера Флика отправили в отставку.

За два гола Флик провёл во главе Бундестим 25 матчей. Результаты в них были следующими: 12 побед, 7 ничьих и 6 поражений. Немецкая команда в этих играх забила 60 голов, а пропустила вдвое меньше – 30.

Теперь Немецкий футбольный союз ищет нового тренера для национальной команды. Он будет готовить Бундестим к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт в июне-июле 2024 года.

Ближайший матч сборная Германии проведёт 12 сентября – против Франции.