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​Флик выиграл только 12 из 25 матчей у руля сборной Германии

10 Сентября 2023 • 20:34 Комментировать (1)

Сборная Германии осталась без рулевого – на следующий день после крупного поражения от Японии со счётом 1:4 Ханса-Дитера Флика отправили в отставку.

За два гола Флик провёл во главе Бундестим 25 матчей. Результаты в них были следующими: 12 побед, 7 ничьих и 6 поражений. Немецкая команда в этих играх забила 60 голов, а пропустила вдвое меньше – 30.

Теперь Немецкий футбольный союз ищет нового тренера для национальной команды. Он будет готовить Бундестим к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт в июне-июле 2024 года.

Ближайший матч сборная Германии проведёт 12 сентября – против Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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Kirolnic
10 Сентября 2023 в 20:59
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