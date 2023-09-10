​Сакки: «Спаллетти не виноват в этой ничьей»

Сборная Италии снова споткнулась о македонцев, на сей раз «скуадра адзурра» не проиграла им, как в марте 2022 года, но и не выиграла - сыграла вничью. Бывший наставник итальянской сборной Арриго Сакки, выведший команду в финал чемпионата мира в 1994 году, прокомментировал итоги матча. Он считает, что итальянцы уступили македонцам на ментальном уровне, что пока что не успел отладить новый наставник команды.

- Спаллетти не виноват в неудаче. У него недостаточно времени для того, чтобы изменить менталитет игрока. Италия сыграла робко, позволив Македонии выглядеть лучше, чем есть на самом деле, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.