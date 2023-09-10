​Гюндоган – о разгроме Германии: «Многие наши игроки борются сами с собой»

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган дал комментарий после поражения команды от Японии в товарищеском матче со счётом 1:4.

«Мы должны признать, что Япония была лучше нас в обороне и в атаке. Они заслуженно победили. Многие наши игроки ведут ментальную борьбу сами с собой – нет уверенности, нет понимания в плане принятия решений. Очевидно, что такие игры и результаты нам не помогают. Мы чувствуем, что каждый борется сам с собой – это усложняет создание духа и атмосферы», - сказал Гюндоган журналистам.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик был уволен с должности главного тренера сборной Германии. К домашнему Евро-2024 дальше команду будет готовить другой специалист.