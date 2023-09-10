​Глава Немецкого футбольного союза объяснил увольнение Флика

Ханс-Дитер Флик был уволен с должности главного тренера сборной Германии. Случилось это на следующий день после крупного поражения команды от Японии в товарищеском матче – 1:4.

Комментарий по поводу отставки Флика дал Бернд Нойендорф, который возглавляет Немецкий футбольный союз.

«Комитеты согласились, что сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужен дух оптимизма и уверенности перед домашним Евро. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время пребывания на посту, ведь я ценю Флика и его штаб как специалистов и людей. Но спортивный успех является для Союза приоритетом. Поэтому решение было неизбежным», - слова Нойендорфа приводятся на сайте организации.