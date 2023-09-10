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​Сборная Германии осталась без тренера – Флик уволен официально

10 Сентября 2023 • 17:40 Комментировать

Немецкий футбольный союз объявил об отставке Ханса-Дитера Флика с должности главного тренера сборной Германии. В пресс-релизе отмечается, что инициатором отставки специалиста стал глава DFB Бернд Нойендорф. Акционеры и наблюдательный совет поддержали решение.

Напомним, что накануне сборная Германии крупно – со счётом 1:4 – проиграла сборной Японии в товарищеском матче. Бундестим в настоящий момент готовится к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт летом 2024 года.

Теперь сборная Германии будет искать нового тренера. А к товарищеской игре против Франции 12 сентября команду будут готовить Фёллер, Вольф и Вагнер.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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