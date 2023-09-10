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Главный тренер сборной Германии Флик будет уволен 10 сентября - известен основной кандидат на замену слухи

10 Сентября 2023 • 17:29 Комментировать

Немецкий футбольный союз (DFB) сегодня, 10 сентября, планирует уволить главного тренера национальной сборной Ханса-Дитера Флика, об этом сообщает Bild.

По данным источника, в товарищеском матче против сборной Франции, который состоится во вторник, командой будет руководить Руди Феллер, а основным кандидатом на должность рулевого называется бывший тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман.

Напомним, что сборная Германии, которая является хозяйкой предстоящего чемпионата Европы, не может одержать победу на протяжении пяти товарищеских матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн
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