​Ван Галь намекнул, что может возглавить сборную Германии

Сборная Германии накануне крупно проиграла Японии в товарищеском матче – 1:4. Ханс-Дитер Флик приблизился к увольнению, ведь возможность его отставки обсуждалась ещё летом после неудач в прошлых играх.

На страницах известного издания Bild был опубликован материал о кандидатах на пост рулевого сборной Германии в случае отставки Флика. Одним из кандидатов называется 72-летний Луи ван Галь.

«Я не буду тренировать клуб, но у многообещающей сборной есть шанс убедить меня», - сказал ван Галь.

Напомним, что летом 2024 года сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.