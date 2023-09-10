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​Ван Галь намекнул, что может возглавить сборную Германии

10 Сентября 2023 • 16:06 Комментировать

Сборная Германии накануне крупно проиграла Японии в товарищеском матче – 1:4. Ханс-Дитер Флик приблизился к увольнению, ведь возможность его отставки обсуждалась ещё летом после неудач в прошлых играх.

На страницах известного издания Bild был опубликован материал о кандидатах на пост рулевого сборной Германии в случае отставки Флика. Одним из кандидатов называется 72-летний Луи ван Галь.

«Я не буду тренировать клуб, но у многообещающей сборной есть шанс убедить меня», - сказал ван Галь.

Напомним, что летом 2024 года сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Луи Ван Галь
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