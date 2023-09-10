​Беллингем оценил ничью с Украиной

В субботу в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 сборная Англии сыграла вничью с Украиной (1:1). На гол Александра Зинченко англичане ответили точным ударом Кайла Уокера. Полузащитник «трёх львов» Джуд Беллингем оценил этот результат.

«Выступили не на нашем уровне, но стали чуть ближе к Германии», - написал Беллингем в социальных сетях.

Сборная Англии после пяти сыгранных матчей в отборе на Евро-2024 имеет 13 очков в своём активе. Следующий тур отбора команда Гарета Саутгейта пропускает – «три льва» проведут товарищеский матч против Шотландии.

Как известно, чемпионат Европы в 2024 году пройдёт в Германии.