Камоцци: «Спаллетти является лучшим итальянским тренером»

Франко Камоцци, бывший помощник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о работе Лучано Спаллетти в национальной сборной Италии.

«Спаллетти является лучшим итальянским тренером по опыту, тактике и управлению командой. Но стиль игры, который строит Лучано, требует знаний, которые никто не сможет дать вам за неделю», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Напомним, что Спаллетти занял пост главного тренера «скуадры адзурры» в прошлом месяце. Специалист подписал с национальной командой контракт на три года. В дебютном матче под руководством нового тренерского штаба сборная Италии сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).