Семшов прокомментировал дебют Спаллетти в сборной Италии

Экс-игрок петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о дебютном поединке Лучано Спаллетти у руля сборной Италии. В рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 «скуадра адзурра» поделила очки с Северной Македонией (1:1).

«Он готов к работе главным тренером сборной Италии, но судят всегда по результату. Думаю, у него все получится. Для тренера возглавить национальную команду - высшая ступень в карьере», - передает слова Семшова Metaratings.ru.

После трех проведенных матчей итальянская сборная с четырьмя очками занимает третье место в таблице группы С. Контракт Спаллетти с национальной командой рассчитан до конца июля 2026 года.