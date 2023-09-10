Ирландия - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Ирландии и Нидерландов проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ирландия - Нидерланды
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Протокол игры
|(1:0) Айда Адам4'
|19'Гакпо Коди (1:1)
Базуну Гэвин• 18'Коллинз Натан•Даффи Шейн•Иган Джон•Доэрти Мэтт•Макклин Джеймс•Браун Алан•Каллен Джош•Найт Джейсон•Огбене Чидози•Айда Адам
Флеккен Марк•Де Лигт Маттейс•Ван Дейк Виргил•Аке Натан•Дюмфрис Дензел•Виффер Матс• 16'Де Йонг Френки•Блинд Дэйли•Симонс Хави•Мален Дониэлл•Гакпо Коди
10 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).
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