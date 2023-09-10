Фарерские острова - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Фарерских островов и Молдовы проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фарерские острова - Молдова
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Протокол игры
Ламхауге Маттиас•Ролантссон Гилли•Феро Одмар•Ванхамар Гуннар•Давидсен Вильормур•Бьярталид Йоаннес•Ольсен Брандур•Андреасен Якуп•Йохансен Андрасс•Ольсен Клеминт•Эдмундссон Йоан
Райлян Дорин•Крачун Артур•Бабогло Владислав•Посмак Вячеслав•Ревенко Иоан-Кэлин•Марандич Денис•Моцпан Никита•Раца Вадим•Домашкан Виталий•Штиня Виктор•Николаеску Йон
10 сентября. Стадион "Торсволлюр".
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