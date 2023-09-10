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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фарерские острова - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

10 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Фарерские острова
...
Молдова
1 2.50 X 3.15 2 3.15
Через 0 ч. 9 мин.

Сборные Фарерских островов и Молдовы проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фарерские острова0:0Молдова
Ламхауге МаттиасРолантссон ГиллиФеро ОдмарВанхамар ГуннарДавидсен ВильормурБьярталид ЙоаннесОльсен БрандурАндреасен ЯкупЙохансен АндрассОльсен КлеминтЭдмундссон Йоан
Запасные: Рейнатред А БардюрВатнхамар СольвиРадославлевич СтефанЙоэнсен РенеГестсон ТейтурЙонссон ВидарAndrias EdmundssonНаттестад СонниПетерсен ПетурАскхам ХердурАгнарссон ХаннесДаниэльсен Йоаннес
Райлян ДоринКрачун АртурБабогло ВладиславПосмак ВячеславРевенко Иоан-КэлинМарандич ДенисМоцпан НикитаРаца ВадимДомашкан ВиталийШтиня ВикторНиколаеску Йон
Запасные: Кожокару МаксимПлэтикэ МихаилАврам КристианСтрайстари ВикторКожокарь СерафимПлэтикэ СергиуБолохан ВадимБогачук ВикторЖардан ИонПостолаки ВирджилиуДану ДаниэльШтефан Михаил
10 сентября. Стадион "Торсволлюр".
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Сборная Молдовы Сборная Фарерских Островов
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ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА МОЛДОВА
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1
0
2.80 3.05 2.85
Видео
10.09.23 в 19:00
Черногория Черногория
Болгария Болгария
2.12 3.10 4.30
Видео
10.09.23 в 19:00
Фарерские острова Фарерские острова
Молдова Молдова
3.15 2.95 2.70
Видео
10.09.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Дания Дания
5.00 3.75 1.76
Видео
10.09.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Нидерланды Нидерланды
4.60 4.00 1.77
Видео
10.09.23 в 21:45
Греция Греция
Гибралтар Гибралтар
1.04 20.00 60.00
Видео
10.09.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Словения Словения
55.00 16.00 1.05
Видео
10.09.23 в 21:45
Литва Литва
Сербия Сербия
9.40 5.60 1.35
Видео
10.09.23 в 21:45
Албания Албания
Польша Польша
3.50 3.25 2.28
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