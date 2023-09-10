Фёллер - о разгроме сборной Германии: «Шок и настоящий позор»

Бывший футболист сборной Германии Руди Фёллер прокомментировал разгромное поражение «бундестим» от национальной команды Японии (1:4) в товарищеской встрече.

«Мы находимся в шоке от результата. Счет 1:4 – настоящий позор. Команде нужно отойти и успокоиться. Потом мы сядем и обсудим случившееся. В поединке против Франции мы не имеем права на ошибку. Мы – Германия. Все наши парни выступают за топ-клубы и не должны никого бояться», - передает слова Фёллера MiaSanMia.

Контрольный поединок между сборными Германии и Франции состоится во вторник, 12 сентября.