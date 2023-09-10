Линекер рассказал, что думает о Зинченко

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о защитнике сборной Украины и «Манчестер Сити» Александре Зинченко.

«Зинченко – исключительный игрок и отличный молодой человек. Ему тяжело переживать то, что происходит сейчас у него в стране», - гласит сообщение Линекера в социальных сетях.

Накануне сборные Украины и Англии провели поединок в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Зинченко отметился голом в прошедшей встрече.

Англия занимает первое место в группе, а украинская сборная располагается на второй позиции.