Уокер высказался о ничьей с Украиной

Фланговый защитник сборной Англии Кайл Уокер прокомментировал результат вчерашнего поединка квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Украины. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы добыли один балл на выезде и сейчас находимся в хорошем положении в группе. Иногда случаются подобные игры. Наша команда отлично владела мячом и могла создать больше моментов, однако соперник тоже показал неплохой футбол», - передает слова защитника Channel 4.

После этой встречи Англия с 13 баллами лидирует в группе С, а Украина (7 очков) располагается на второй строчке.