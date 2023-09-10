Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Уокер высказался о ничьей с Украиной

10 Сентября 2023 • 07:55 Комментировать

Фланговый защитник сборной Англии Кайл Уокер прокомментировал результат вчерашнего поединка квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Украины. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы добыли один балл на выезде и сейчас находимся в хорошем положении в группе. Иногда случаются подобные игры. Наша команда отлично владела мячом и могла создать больше моментов, однако соперник тоже показал неплохой футбол», - передает слова защитника Channel 4.

После этой встречи Англия с 13 баллами лидирует в группе С, а Украина (7 очков) располагается на второй строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Украины Кайл Уокер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.09.23 в 16:00
Казахстан Казахстан
Северная Ирландия Северная Ирландия
2.80 3.05 2.85
Видео
10.09.23 в 19:00
Фарерские острова Фарерские острова
Молдова Молдова
3.15 2.95 2.70
Видео
10.09.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Дания Дания
5.00 3.75 1.76
Видео
10.09.23 в 19:00
Черногория Черногория
Болгария Болгария
2.12 3.10 4.30
Видео
10.09.23 в 21:45
Литва Литва
Сербия Сербия
9.40 5.60 1.35
Видео
10.09.23 в 21:45
Албания Албания
Польша Польша
3.50 3.25 2.28
Видео
10.09.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Нидерланды Нидерланды
4.60 4.00 1.77
Видео
10.09.23 в 21:45
Греция Греция
Гибралтар Гибралтар
1.04 20.00 60.00
Видео
10.09.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Словения Словения
55.00 16.00 1.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
08:28 · Чемпионат Европы 2024
Фёллер - о разгроме сборной Германии: «Шок и настоящий позор»
08:14 · Чемпионат Европы 2024
Линекер рассказал, что думает о Зинченко
07:55 · Чемпионат Европы 2024
Уокер высказался о ничьей с Украиной
02:54 · Чемпионат Европы 2024
Меньян установил собственный рекорд
02:09 · Чемпионат Европы 2024
​Иммобиле установил свой рекорд в сборной Италии
00:54 · Чемпионат Европы 2024
Тонали: «Мы должны снова стать сборной Италии»
00:37 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – о ничьей со сборной Северной Македонии: «Италия сыграла достойно, но есть над чем работать»
09 Сентября
23:49 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Румынии и Израиля не определили сильнейшего
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии оступилась в игре против Северной Македонии
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии на 90-й минуте упустила победу над командой Косова
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Зинченко - о матче со сборной Англии: Потрясающий для нас результат
23:05 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании обновила личный рекорд последних лет по нанесённым ударам
22:51 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Украины - о матче против Англии: Игроки подарили людям праздник
22:34 · Франция. Лига 1
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о травме Асенсио
22:23 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт подвёл итоги матча против сборной Украины
Все новости