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Меньян установил собственный рекорд

10 Сентября 2023 • 02:54 Комментировать
Франция
2:0
Ирландия
окончен

Сборная Франции с Майком Меньяном в воротах уверенно обыграла в квалификации к чемпионату Европы команду Ирландии, забив той два безответных мяча. Меньян провел очередной отличный матч и однажды даже спас свою команду, сыграв пятый сухой матч кряду в составе национальной команды.

Это стало для него личным рекордом - доселе он еще ни разу не проводил пять сухих матчей кряду, что на клубном уровне, где он выступает за «Милан» (а ранее за «Лилль»), что на уровне сборной страны. Со сборной Франции пять сухих матчей кряду не было с 2007 года.

Французская Федерация футбола поздравила Меньяна с успехом.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Майк Меньян
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