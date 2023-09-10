​Иммобиле установил свой рекорд в сборной Италии

Сборная Италии не самым удачным образом провела свой первый матч при Лучано Спаллетти - она сыграла вничью с Северной Македонией, подтвердив, что балканцы, по какой-то неведомой причине, стали серьезным камнем преткновения для «скуадры адзурры».

А вот Чиро Иммобиле, нападающий итальянский сборной, наоборот, очень удачлив в матчах против македонцев. Он отличился в прошедшем матче, забив свой уже третий гол в ворота сборной Северной Македонии.

Это его личный рекорд - ни одной другой национальной сборной Иммобиле не забил более двух голов за свою карьеру в итальянской команде.