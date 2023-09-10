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Тонали: «Мы должны снова стать сборной Италии»

10 Сентября 2023 • 00:54 Комментировать
Северная Македония
1:1
Италия
окончен

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали высказался после ничьей в матче против соперников из Северной Македонии (1:1).

Итальянцы открыли счёт в выездном поединке квалификации Евро-2024 на 47-й минуте усилиями Чиро Иммобиле, но не удержали победный результат, позволив оппонентам спастись в концовке.

«Это явно не тот результат, с которым мы рассчитывали вернуться домой. Наше разочарование понятно, как и радость соперников, но таков футбол – на международном уровне всегда сложно. Сейчас нам нужно прийти в себя и как можно лучше подготовиться к следующей игре. Мы должны снова стать сборной Италии», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport хавбек «Ньюкасла».

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Сборная Италии Сандро Тонали Сборная Северной Македонии
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