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Спаллетти – о ничьей со сборной Северной Македонии: «Италия сыграла достойно, но есть над чем работать»

10 Сентября 2023 • 00:37 Комментировать
Северная Македония
1:1
Италия
окончен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от своего дебютного матча во главе команды.

Итальянцы не смогли победить в первой игре под руководством нового наставника, сыграв вничью со сборной Северной Македонии (1:1) в отборочном поединке Евро-2024.

«Команда провела достойную игру, но нам есть над чем работать. Сегодня мы не позволяли соперникам многого, однако должны были быть более терпеливыми при владении мячом, чтобы делать правильные передачи. Наша задача сейчас – изучить этот матч и попытаться улучшить некоторые элементы. Проблемы вызывало и качество газона – здесь трудно качественно играть в пас», – приводит Football Italia слова Спаллетти.

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Сборная Италии Лучано Спаллетти Сборная Северной Македонии
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