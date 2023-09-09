Сборные Румынии и Израиля не определили сильнейшего

В матче группы I квалификации чемпионата Европы в равной борьбе за очки сражались команды Румынии и Израиля. Гол Дениса Алибека на 27-й минуте позволил хозяевам выиграть первый тайм, но после перерыва Оскар Глух восстановил паритет - 1:1. В итоге прямые конкуренты оделили очки. Румыны идут вторыми с отставанием в четыре очка от Швейцарии, израильтяне - третьи, уступая лидеру пять очков.