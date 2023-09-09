Сборные Румынии и Израиля не определили сильнейшего

В матче группы I квалификации чемпионата Европы в равной борьбе за очки сражались команды Румынии и Израиля. Гол Дениса Алибека на 27-й минуте позволил хозяевам выиграть первый тайм, но после перерыва Оскар Глух восстановил паритет - 1:1. В итоге прямые конкуренты оделили очки. Румыны идут вторыми с отставанием в четыре очка от Швейцарии, израильтяне - третьи, уступая лидеру пять очков.
Протокол игры
|(1:0) Алибек Денис27'
|53'Глух Оскар (1:1)
Молдован Хорациу•Маня Кристьян•Дрэгушин Раду• 61'Бурка Андрей•Сореску Деян56' (Михэйлэ Валентин (56') •Банку Никусор•Марин Мариус 56'64' (Олару Дариус (64') •Марин Рэзван•Станчу Николае•Коман Флоринел56' (Моруцан Олимпиу (56') •Алибек Денис64' (Пушкаш Георге (64')
Глазер Омри•Даса Элазар•Витор Мигел•Гольдберг Шон77' (Лемкин Став (77') •Ревиво Рой•Перец Дор72' (Абу-Фани Мохаммад (72') •Лави Нета•Глух Оскар•Джехезкель Сагив72' (Каничовски Габи (72') • 89'Тургеман Дор62' (Вайссман Шон (62') •Манор Соломон
09 сентября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
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