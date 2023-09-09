Сборная Италии оступилась в игре против Северной Македонии

Отборочный матч Евро-2024 Северная Македония - Италия получился упорным, и гости имели ощутимый перевес только в мастерстве и проценте владения мячом. Сандро Тонали получил пас по левому флангу, сместился в штрафную и направил мяч в ближнюю штангу. Сразу после перерыва Николо Барелла выстрелил в перекладину, а Чиро Иммобиле добил мяч уже в сетку. Под конец игры штрафной удар для хозяев, и Энис Барди поразил дальний верхний угол ворот противника - 1:1. У соперников по четыре очка, они делят третье место.
Протокол игры
|47'Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Барди Энис81'
Димитриевски Столе•Манев Йован• 68'Зайков Джоко•Муслиу Визар78' (Серафимов Никола (78') •Ашковски Стефан74' (Димоски Боян (74') •Элези Агон74' (Алими Исник (74') • 89'Атанасов Яни90' (Ильязовски Ахмед (90') •Алиоски Эгзиян•Миовски Боян•Барди Энис•Элмас Эльиф
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Манчини Джанлука59' (Скальвини Джорджио (59') •Бастони Алессандро•Димарко Федерико 70'82' (Ньонто Вильфред (82') •Барелла Николо•Кристанте Бриан•Тонали Сандро 75'89' (Распадори Джакомо (89') •Политано Маттео46' (Дзаньоло Николо (46') • 80'Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа82' (Бираги Кристиано (82')
09 сентября. Стадион "Тодор Проески".
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