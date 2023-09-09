Сборная Италии оступилась в игре против Северной Македонии

Отборочный матч Евро-2024 Северная Македония - Италия получился упорным, и гости имели ощутимый перевес только в мастерстве и проценте владения мячом. Сандро Тонали получил пас по левому флангу, сместился в штрафную и направил мяч в ближнюю штангу. Сразу после перерыва Николо Барелла выстрелил в перекладину, а Чиро Иммобиле добил мяч уже в сетку. Под конец игры штрафной удар для хозяев, и Энис Барди поразил дальний верхний угол ворот противника - 1:1. У соперников по четыре очка, они делят третье место.