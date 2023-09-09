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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Италии оступилась в игре против Северной Македонии

09 Сентября 2023 • 23:47 Комментировать
Северная Македония
1:1
Италия
окончен

Отборочный матч Евро-2024 Северная Македония - Италия получился упорным, и гости имели ощутимый перевес только в мастерстве и проценте владения мячом. Сандро Тонали получил пас по левому флангу, сместился в штрафную и направил мяч в ближнюю штангу. Сразу после перерыва Николо Барелла выстрелил в перекладину, а Чиро Иммобиле добил мяч уже в сетку. Под конец игры штрафной удар для хозяев, и Энис Барди поразил дальний верхний угол ворот противника - 1:1. У соперников по четыре очка, они делят третье место.

Протокол игры  
Северная Македония1:1Италия
  47'Иммобиле Чиро (0:1)
(1:1) Барди Энис81'  
Димитриевски СтолеМанев Йован  68'Зайков ДжокоМуслиу Визар 78' (Серафимов Никола ( 78') Ашковски Стефан 74' (Димоски Боян ( 74') Элези Агон 74' (Алими Исник ( 74'  89') Атанасов Яни 90' (Ильязовски Ахмед ( 90') Алиоски ЭгзиянМиовски БоянБарди ЭнисЭлмас Эльиф
Запасные: Трайковски АлександарБабунски ДавидШишковски ДамьянАлексовски ИгорРистовски МиланАдеми АриянНесторовски ИльяДориев Люпцхе
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниМанчини Джанлука 59' (Скальвини Джорджио ( 59') Бастони АлессандроДимарко Федерико  70' 82' (Ньонто Вильфред ( 82') Барелла НиколоКристанте БрианТонали Сандро  75' 89' (Распадори Джакомо ( 89') Политано Маттео 46' (Дзаньоло Николо ( 46'  80') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 82' (Бираги Кристиано ( 82')
Запасные: Ретеги МатеоФраттези ДавидеВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоЛокателли МануэльРоманьоли Алессио
09 сентября. Стадион "Тодор Проески".

 

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