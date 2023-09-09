Сборная Швейцарии на 90-й минуте упустила победу над командой Косова

Сборная Швейцарии не смогла упрочить лидерство в отборочной группе чемпионата Европы по итогам матча против косоваров. Гол Ремо Фройлера уже в дебюте позволил фавориту играть по результату. Ведат Мурики вернул интригу в середине второго тайма, а автогол Амира Ррахмани вывел швейцарцев вперед - 2:1. На 90-й минуте Мурики вторым голом испортил настроение сопернику - 2:2.
Швейцария лидирует с 11 очками в активе, противник (4) делит четвертое место с белорусами.
Протокол игры
|14'Фройлер Ремо (0:1)
|(1:1) Мурики Ведат65'
|79'Ррахмани Амир (1:2)
|(2:2) Мурики Ведат90'
Мурич Ариянет•Войвода Мергим• 90'Ррахмани Амир• 79'Алити Фидан• 39'Пакарада Леарт•Бериша Валон46' (Жегрова Эдон (46') •Лосаж Флорьян 42'68' (Хадергьонай Флорент (68') •Фазлии Бетим46' (Муслия Флоран (46') •Бериша Бернард54' (Красники Эрмал (54') •Мурики Ведат•Рашица Милот81' (Кореница Меритон (81')
Зоммер Янн•Фернандес Эдимилсон•Аканджи Мануэль•Шёр Фабиан•Родригес Рикардо•Фройлер Ремо84' (Окафор Ноа (84') •Закария Денис•Джака Гранит•Шакири Джердан84' (Соу Джибрил (84') •Амдуни Зеки63' (Ндой Дан (63') •Варгас Рубен63' (Иттен Седрик (63')
09 сентября. Стадион "Фадиль Вокри".
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