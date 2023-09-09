Сборная Швейцарии на 90-й минуте упустила победу над командой Косова

Сборная Швейцарии не смогла упрочить лидерство в отборочной группе чемпионата Европы по итогам матча против косоваров. Гол Ремо Фройлера уже в дебюте позволил фавориту играть по результату. Ведат Мурики вернул интригу в середине второго тайма, а автогол Амира Ррахмани вывел швейцарцев вперед - 2:1. На 90-й минуте Мурики вторым голом испортил настроение сопернику - 2:2.

Швейцария лидирует с 11 очками в активе, противник (4) делит четвертое место с белорусами.