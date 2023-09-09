Зинченко - о матче со сборной Англии: Потрясающий для нас результат

Защитник сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги матча квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Англии, который завершился результативной ничьей со счётом 1:1.

Украинец считает, что это потрясающий результат для его команды, ведь Англия является одной из лучших сборных мира.

«В целом, мы справились. Конечно, можно было бы сыграть лучше, но это сложно делать против такой команды, как Англия», - приводит слова Зинченко BBC.

Стоит отметить, что именно игрок лондонского «Арсенала» стал автором единственного гола своей команды.