Сборная Испании обновила личный рекорд последних лет по нанесённым ударам

Сборная Испании разгромила соперников из Грузии в матче квалификации чемпионата Европы – 2024.

Прошедшая в пятницу встреча завершилась со счётом 7:1. Хет-триком в составе испанцев отметился Альваро Мората, по одному мячу на свой счёт записали Дани Ольмо, Нико Уильямс и Ламин Ямал, ещё в одном случае был зафиксирован автогол. По данным Opta, за весь матч сборная Испании нанесла 33 удара по воротам – личный рекорд в официальных играх с 2006 года, когда начал вестись сбор статистических данных.

12 сентября коллектив Луиса де ла Фуэнте сыграет на своём поле против сборной Кипра. После трёх встреч отборочной стадии в активе «красной фурии» шесть набранных очков.