Наставник сборной Украины - о матче против Англии: Игроки подарили людям праздник

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Англии, который завершился вничью со счётом 1:1.

Специалист считает, что игроки подарили людям праздник, а на стадионе царила невероятная атмосфера, также он дал понять, что доволен игрой своей команды.

«Если вы посмотрите на лица игроков, то увидите усталость. Играть против такой сборной очень сложно. У игроков сейчас нет эмоций, так как они очень устали», - приводит слова Реброва BBC.

Напомним, что украинцы вели по ходу матча благодаря голу Александра Зинченко.