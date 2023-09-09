Саутгейт подвёл итоги матча против сборной Украины

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча пятого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Украины.

Специалист отметил, что ему понравилось, как его сборная контролировала игру и удерживала мяч большую часть времени.

«Однако большинство наших атакующих действий было не на том уровне, на который мы рассчитывали. Вместе с тем мы набрали важное очко в игре», - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Англичане уверенно занимают первое место в турнирной таблице группы с 13 очками в активе, украинцы же располагаются на второй позиции (семь баллов).