Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт подвёл итоги матча против сборной Украины

09 Сентября 2023 • 22:23 Комментировать
Украина
1:1
Англия
окончен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча пятого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Украины.

Специалист отметил, что ему понравилось, как его сборная контролировала игру и удерживала мяч большую часть времени.

«Однако большинство наших атакующих действий было не на том уровне, на который мы рассчитывали. Вместе с тем мы набрали важное очко в игре», - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Англичане уверенно занимают первое место в турнирной таблице группы с 13 очками в активе, украинцы же располагаются на второй позиции (семь баллов). 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Украины Гарет Саутгейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Бельгия Бельгия
0
1
16.00 7.40 1.20
Видео
Окончен
Андорра Андорра
Беларусь Беларусь
0
0
4.90 3.80 1.78
Видео
Окончен
Украина Украина
Англия Англия
1
1
8.00 5.20 1.41
Видео
Окончен
Эстония Эстония
Швеция Швеция
0
5
6.20 4.40 1.55
Видео
59 мин
Румыния Румыния
Израиль Израиль
1
1
2.02 3.45 4.00
Видео
59 мин
Северная Македония Северная Македония
Италия Италия
0
1
6.60 4.50 1.52
Видео
59 мин
Косово
Швейцария Швейцария
0
1
4.40 3.80 1.86
Видео
10.09.23 в 16:00
Казахстан Казахстан
Северная Ирландия Северная Ирландия
2.80 3.05 2.85
Видео
10.09.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Дания Дания
5.00 3.75 1.76
Видео
10.09.23 в 19:00
Черногория Черногория
Болгария Болгария
2.12 3.10 4.30
Видео
10.09.23 в 19:00
Фарерские острова Фарерские острова
Молдова Молдова
3.15 2.95 2.70
Видео
10.09.23 в 21:45
Албания Албания
Польша Польша
3.50 3.25 2.28
Видео
10.09.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Нидерланды Нидерланды
4.60 4.00 1.77
Видео
10.09.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Словения Словения
55.00 16.00 1.05
Видео
10.09.23 в 21:45
Греция Греция
Гибралтар Гибралтар
1.04 20.00 60.00
Видео
10.09.23 в 21:45
Литва Литва
Сербия Сербия
9.40 5.60 1.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
22:51 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Украины - о матче против Англии: Игроки подарили людям праздник
22:34 · Франция. Лига 1
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о травме Асенсио
22:23 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт подвёл итоги матча против сборной Украины
22:06 · Чемпионат Европы 2024
​Словакия – Лихтенштейн: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 11 сентября 2023
21:55 · Чемпионат Европы 2024
​Португалия – Люксембург: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 11 сентября 2023
21:47 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «Слышать гимн Италии перед матчами в сто раз ценнее, чем гимн Лиги чемпионов»
21:27 · Чемпионат Европы 2024
Уокер забил первый гол за сборную Англии – ему потребовалось 77 матчей
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Северная Македония - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:01 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швеции забила пять мячей эстонцам
21:01 · Чемпионат Европы 2024
Ди Лоренцо: «Спаллетти сразу дал понять, чего ждёт от команды»
20:58 · Чемпионат Европы 2024
​Армения – Хорватия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 11 сентября 2023
20:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Беларуси не смогла забить в Андорре
20:33 · Чемпионат Европы 2024
​Спаллетти выбрал состав на свой дебютный матч в сборной Италии
20:05 · Лига чемпионов
​УЕФА отреагировал на трагедию в Марокко
19:48 · Чемпионат Европы 2024
Холанн: Я мечтаю принять участие в чемпионате мира или Европы
Все новости