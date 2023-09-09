Спаллетти: «Слышать гимн Италии перед матчами в сто раз ценнее, чем гимн Лиги чемпионов»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти побеседовал с журналистами перед дебютным матчем во главе команды.

В эти минуты итальянцы играют против соперников из Северной Македонии в поединке квалификации Евро-2024. Для Спаллетти, недавно сменившего Роберто Манчини, это дебют у руля «скуадры адзурры».

«В недавнем прошлом я прошёл через важные матчи – например, в Лиге чемпионов. Я знаю, что такое давление, однако слышать гимн Италии перед началом игр для меня в сто раз ценнее, чем слышать гимн Лиги чемпионов. Поэтому, честно говоря, в этот раз я спал хуже», – высказался в интервью RAI Sport наставник перед началом встречи, текстовая трансляция которой доступна на сайте LiveResult.ru.