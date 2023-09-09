Уокер забил первый гол за сборную Англии – ему потребовалось 77 матчей

Правый защитник сборной Англии Кайл Уокер отпраздновал дебютный забитый мяч.

Футболист «Манчестер Сити» поразил ворота сборной Украины в матче отборочного этапа Евро-2024 (1:1). Уокер не отличился ни разу в первых 76 встречах за «трёх львов», а также, что примечательно, стал вторым самым возрастным автором дебютного гола (33 года и 104 дня) в составе английской национальной команды, как докладывает Opta. Только Джимми Мур забил свой первый мяч в цветах англичан в ещё более зрелом возрасте (34 года и 10 дней) – это произошло в матче столетней давности против Швеции.

Кайл Уокер дебютировал за сборную Англии в 2011 году под руководством Фабио Капелло.