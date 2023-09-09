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Уокер забил первый гол за сборную Англии – ему потребовалось 77 матчей

09 Сентября 2023 • 21:27 Комментировать
Украина
1:1
Англия
окончен

Правый защитник сборной Англии Кайл Уокер отпраздновал дебютный забитый мяч.

Футболист «Манчестер Сити» поразил ворота сборной Украины в матче отборочного этапа Евро-2024 (1:1). Уокер не отличился ни разу в первых 76 встречах за «трёх львов», а также, что примечательно, стал вторым самым возрастным автором дебютного гола (33 года и 104 дня) в составе английской национальной команды, как докладывает Opta. Только Джимми Мур забил свой первый мяч в цветах англичан в ещё более зрелом возрасте (34 года и 10 дней) – это произошло в матче столетней давности против Швеции.

Кайл Уокер дебютировал за сборную Англии в 2011 году под руководством Фабио Капелло.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кайл Уокер
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