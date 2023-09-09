Сборная Швеции забила пять мячей эстонцам

В группе F квалификации Евро-2024 сыгран заключительный матч первого круга. Сборная Эстонии ничего не смогла поделать с атакой шведских соперников и пропустила пять мячей подряд. В первом тайме отличились Виктор Дьёкереш, Деян Кулушевски и Александр Исак, а после перерыва - вышедшие на замену Робин Кайсон и Виктор Классон.

Шведы закрепились на третьем месте и проигрывают четыре очка Бельгии и Австрии.