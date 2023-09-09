Сборная Швеции забила пять мячей эстонцам

В группе F квалификации Евро-2024 сыгран заключительный матч первого круга. Сборная Эстонии ничего не смогла поделать с атакой шведских соперников и пропустила пять мячей подряд. В первом тайме отличились Виктор Дьёкереш, Деян Кулушевски и Александр Исак, а после перерыва - вышедшие на замену Робин Кайсон и Виктор Классон.
Шведы закрепились на третьем месте и проигрывают четыре очка Бельгии и Австрии.
Протокол игры
|18'Дьёкереш Виктор (0:1)
|24'Кулушевски Деян (0:2)
|39'Исак Александр (0:3)
76' Кайсон Робин (0:4)
90' Классон Виктор (0:5)
Хейн Карл-Якоб•Паскочи Максим•Тамм Йоонас•Метс Кароль• 14'Пеэтсон Расмус69' (Кууск Мяртен (69') •Миллер Мартин•Кяйт Маттиас•Оямаа Хенрик46' (Зенёв Сергей (46') •Синявский Василий46' (Сорга Эрик (46') •Васильев Константин84' (Поом Маркус (84') •Аниер Хенри46' (Пикк Артур (46')
Ольсен Робин•Вальквист Линус79' (Хольм Эмиль (79') •Хиен Исак 21'46' (Старфельт Карл (46') •Линделоф Виктор•Сема Кен•Кулушевски Деян•Каюсте Йенс•Густафссон Самуэль•Форсберг Эмиль79' (Карлссон Йеспер III (79') •Дьёкереш Виктор64' (Классон Виктор (64') •Исак Александр64' (Кайсон Робин (64')
09 сентября. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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