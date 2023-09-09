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Ди Лоренцо: «Спаллетти сразу дал понять, чего ждёт от команды»

09 Сентября 2023 • 21:01 Комментировать
Северная Македония
...
Италия
1 10.00 X 5.30 2 1.35
Через 0 ч. 26 мин.

Правый защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о воссоединении с Лучано Спаллетти в сборной Италии.

Экс-рулевой неаполитанцев приступил к работе в национальной команде с начала сентября. Он заменил покинувшего ранее пост Роберто Манчини.

«В последние несколько дней мы усердно работали на тренировках, и Спаллетти сразу дал понять, чего ждёт от команды. Теперь нам нужно применить во время матча то, что мы наигрывали. Честно говоря, я не ожидал, что так быстро воссоединюсь с Лучано. Даже если не учитывать, что мы знакомы по работе в «Наполи», я рад его приходу, потому что он очень хороший тренер», – рассказал в интервью Sky Sport ди Лоренцо.

Текстовая трансляция матча сборных Северной Македонии и Италии пройдёт на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Наполи Джованни Ди Лоренцо
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ИТАЛИЯ
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