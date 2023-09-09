Ди Лоренцо: «Спаллетти сразу дал понять, чего ждёт от команды»

Правый защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о воссоединении с Лучано Спаллетти в сборной Италии.

Экс-рулевой неаполитанцев приступил к работе в национальной команде с начала сентября. Он заменил покинувшего ранее пост Роберто Манчини.

«В последние несколько дней мы усердно работали на тренировках, и Спаллетти сразу дал понять, чего ждёт от команды. Теперь нам нужно применить во время матча то, что мы наигрывали. Честно говоря, я не ожидал, что так быстро воссоединюсь с Лучано. Даже если не учитывать, что мы знакомы по работе в «Наполи», я рад его приходу, потому что он очень хороший тренер», – рассказал в интервью Sky Sport ди Лоренцо.

Текстовая трансляция матча сборных Северной Македонии и Италии пройдёт на LiveResult.ru.