Сборная Беларуси не смогла забить в Андорре

Худшие команды группы I квалификации Евро-2024 пытались улучшить своё положение. Сборные Андорры и Беларуси сегодня почти не били в створ - всего три попытки на две команды. Уже на первых минутах Артём Концевой с левого фланга пробил над голкипером соперника, но гол отменили - вне игры. Реально опасных моментов почти не было, в конце игры Иван Бахар со средней дистанции пробил над перекладиной. Напоследок вратарь хозяев справился с хорошим ударом.

0:0, белорусы набрали четвертое очко и опередили команду Косова, Андорра имеет в активе два пункта и идет последней.