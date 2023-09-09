Сборная Беларуси не смогла забить в Андорре

Худшие команды группы I квалификации Евро-2024 пытались улучшить своё положение. Сборные Андорры и Беларуси сегодня почти не били в створ - всего три попытки на две команды. Уже на первых минутах Артём Концевой с левого фланга пробил над голкипером соперника, но гол отменили - вне игры. Реально опасных моментов почти не было, в конце игры Иван Бахар со средней дистанции пробил над перекладиной. Напоследок вратарь хозяев справился с хорошим ударом.
0:0, белорусы набрали четвертое очко и опередили команду Косова, Андорра имеет в активе два пункта и идет последней.
Протокол игры
Альварес Икер•Сан-Никола Мойсес•Льовера Макс•Алаведра Альберт•Сервос Жоан•Алаез Жорди84' (Гарсия Марк (84') •Пуйоль Марк 51'59' (Ребес Марк (59') • 81'Валес Марк•Мартинес Алекс II59' (Валес Эрик (59') •Виейра Марсио59' (Фернандес Рикард (59') •Росас Альберт
Плотников Максим•Поляков Денис•Волков Захар•Политевич Сергей• 49'Печенин Кирилл88' (Малькевич Владислав (88') •Быков Артём Геннадьевич65' (Морозов Владислав (65') • 76'Эбонг Макс• 30'Корзун Никита•Лисакович Виталий 57'65' (Ковалёв Юрий (65') •Концевой Артём Александрович80' (Бахар Иван (80') •Савицкий Павел
09 сентября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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