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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси не смогла забить в Андорре

09 Сентября 2023 • 20:57 Комментировать
Андорра
0:0
Беларусь
окончен

Худшие команды группы I квалификации Евро-2024 пытались улучшить своё положение. Сборные Андорры и Беларуси сегодня почти не били в створ - всего три попытки на две команды. Уже на первых минутах Артём Концевой с левого фланга пробил над голкипером соперника, но гол отменили - вне игры. Реально опасных моментов почти не было, в конце игры Иван Бахар со средней дистанции пробил над перекладиной. Напоследок вратарь хозяев справился с хорошим ударом.

0:0, белорусы набрали четвертое очко и опередили команду Косова, Андорра имеет в активе два пункта и идет последней.

Протокол игры  
Андорра0:0Беларусь
Альварес ИкерСан-Никола МойсесЛьовера МаксАлаведра АльбертСервос ЖоанАлаез Жорди 84' (Гарсия Марк ( 84') Пуйоль Марк  51' 59' (Ребес Марк ( 59'  81') Валес МаркМартинес Алекс II 59' (Валес Эрик ( 59') Виейра Марсио 59' (Фернандес Рикард ( 59') Росас Альберт
Запасные: Гильен ЖоэльВиладот АлейшГомес ХосепБернат ВикторЛима ИльдефонсIzan FernandezСанчес АаронПирес Франсиско
Плотников МаксимПоляков ДенисВолков ЗахарПолитевич Сергей  49'Печенин Кирилл 88' (Малькевич Владислав ( 88') Быков Артём Геннадьевич 65' (Морозов Владислав ( 65'  76') Эбонг Макс  30'Корзун НикитаЛисакович Виталий  57' 65' (Ковалёв Юрий ( 65') Концевой Артём Александрович 80' (Бахар Иван ( 80') Савицкий Павел
Запасные: Пархоменко ЕгорКапленко КириллКудравец АндрейБочеров ВалерийИгнатович СергейКарпович СергейЛео КапилевичСелява Александр
09 сентября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

 

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Бельгия Бельгия
0
1
16.00 7.40 1.20
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Андорра Андорра
Беларусь Беларусь
0
0
4.90 3.80 1.78
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Эстония Эстония
Швеция Швеция
0
5
6.20 4.40 1.55
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1
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