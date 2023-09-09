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Чемпионат Европы по футболу 2024

Зинченко забил, а сборная Англии впервые потеряла очки в отборе на Евро-2024, сыграв вничью с Украиной

09 Сентября 2023 • 20:52 Комментировать (1)
Украина
1:1
Англия
окончен

Сборные Украины и Англии сыграли в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы. Матч квалификации Евро-2024 состоялся 9 сентября на стадионе «Вроцлав Арена».

Протокол игры  
Украина1:1Англия
(1:0) Зинченко Александр26'  
  41'Уокер Кайл (1:1)
Бущан ГеоргийКонопля ЕфимЗабарный ИльяМатвиенко Николай 46' (Кривцов Сергей ( 46') Миколенко ВиталийСтепаненко Тарас  22'Зинченко Александр 76' (Буяльский Виталий ( 76') Цыганков ВикторСудаков Георгий 65' (Довбик Артём ( 65') Мудрик Михаил 90' (Назарина Егор ( 90') Яремчук Роман  43' 65' (Сидорчук Сергей ( 65')
Запасные: Трубин АнатолийКараваев АлександрПопов Денис IIМихайличенко БогданЯрмоленко АндрейЛунин АндрейВанат Владислав
Пикфорд ДжорданУокер КайлМагуайр Гарри  86'Гехи МаркЧилуэлл БенХендерсон ДжорданРайс ДекланБеллингем Джуд 66' (Фоден Фил ( 66') Сака Букайо 87' (Галлахер Конор ( 87') Кейн ГарриМэддисон Джеймс  35' 66' (Рэшфорд Маркус ( 66')
Запасные: Уилсон КаллумФиллипс КэлвинРемсдейл АаронТомори ФикайоДжонстон СэмДанк ЛьюисКолвилл ЛевиЭзе ЭберечиТриппьер Киран
09 сентября. Стадион "Городской стадион Вроцлава".

 

Команда Гарета Саутгейта просто разрывает всех в отборе на чемпионат Европы. Четыре победы с общим счётом 15:1, поэтому англичане конечно же подходили фаворитом к матчу против сборной Украины. Тем более, что первый матч «три льва» спокойно выиграли со счётом 2:0. В гости, а точнее – в Польшу, англичане приехали во всеоружии – Кейн, Сака, Райс, Мэддисон, Беллингем. Украина тоже предъявила всех сильнейших – Мудрик, Судаков, Степаненко, Цыганков, Зинченко.

И начали матч англичане со спокойного владения. Букайо Сака был очень активен, частенько накатывал фланговыми проходами и дальнейшим прострелами, но ничего толкового это англичанам не приносило. Такой темп будто усыпил. Но усыпил именно гостей, который стали действовать не так активно. Перепасовки Хендерсона, Райса и Мэддисона выглядели как стерильное владение, продвижения почти не было.

Зато сработала украинская контратака. Судаков разогнался по центру и сыграл направо на Там Конопля обогнал Чилуэлла, а затем выдал классный прострел в центр штрафной площади, откуда Зинченко ударом в касание прошил Пикфорда – 1:0. Украина забила первым и единственным ударом в створ ворот, далее принявшись оберегать преимущество. Но не сработал план, за минуту до перерыва Англия отыгралась, причём тоже сделала это в редкой атаке.

Гарри Кейн шикарной разрезающей передачей через правый фланг вскрыл оборону соперник. На своевременное подключение Уокеру мяч пошёл, а тот улизнул от Миколенко и пробил в ближний угол – 1:1. В перерыве Кривцов поменял Матвиенко, а украинцы продолжили оберегать текущий счёт. Теперь уже ничейный. Англичане конечно атаковали чаще. Букайо Сака получил мяч на левом углу штрафной, убрал со своего пути Забарного и классным ударом запустил мяч в перекладину.

Кроме этого момента украинцы держались достойно. Гарет Саутгейт постепенно пустил в бой Фодена и Рэшфорда, но не смог этим освежить атаку. Позиционные атаки «трёх львов» в этот вечер не пугали, катастрофически гостям не хватало скорости. В самой концовке матча был момент у Магуайра. Деклан Райс забрал подбор и второй волной атаки совершил отличный наброс на защитника, но Гарри проиграл в резкости голкиперу – Бущан вынес мяч в борьбе. А больше моментов не случилось.

И вот, случилась первая потеря очков для сборной Англии в отборе на Евро-2024. Команду Саутгейта это никак не пошатнёт, а вот украинцам поможет побороться с Италией за вторую путёвку на международный турнир.

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Комментарии (1)
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InterSan
09 Сентября 2023 в 20:58
Во Саня даёт.......В Англии - не забивает. Зато самой Англии - пожалуйста.
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