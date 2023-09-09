Зинченко забил, а сборная Англии впервые потеряла очки в отборе на Евро-2024, сыграв вничью с Украиной

Сборные Украины и Англии сыграли в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы. Матч квалификации Евро-2024 состоялся 9 сентября на стадионе «Вроцлав Арена».

Команда Гарета Саутгейта просто разрывает всех в отборе на чемпионат Европы. Четыре победы с общим счётом 15:1, поэтому англичане конечно же подходили фаворитом к матчу против сборной Украины. Тем более, что первый матч «три льва» спокойно выиграли со счётом 2:0. В гости, а точнее – в Польшу, англичане приехали во всеоружии – Кейн, Сака, Райс, Мэддисон, Беллингем. Украина тоже предъявила всех сильнейших – Мудрик, Судаков, Степаненко, Цыганков, Зинченко.

И начали матч англичане со спокойного владения. Букайо Сака был очень активен, частенько накатывал фланговыми проходами и дальнейшим прострелами, но ничего толкового это англичанам не приносило. Такой темп будто усыпил. Но усыпил именно гостей, который стали действовать не так активно. Перепасовки Хендерсона, Райса и Мэддисона выглядели как стерильное владение, продвижения почти не было.

Зато сработала украинская контратака. Судаков разогнался по центру и сыграл направо на Там Конопля обогнал Чилуэлла, а затем выдал классный прострел в центр штрафной площади, откуда Зинченко ударом в касание прошил Пикфорда – 1:0. Украина забила первым и единственным ударом в створ ворот, далее принявшись оберегать преимущество. Но не сработал план, за минуту до перерыва Англия отыгралась, причём тоже сделала это в редкой атаке.

Гарри Кейн шикарной разрезающей передачей через правый фланг вскрыл оборону соперник. На своевременное подключение Уокеру мяч пошёл, а тот улизнул от Миколенко и пробил в ближний угол – 1:1. В перерыве Кривцов поменял Матвиенко, а украинцы продолжили оберегать текущий счёт. Теперь уже ничейный. Англичане конечно атаковали чаще. Букайо Сака получил мяч на левом углу штрафной, убрал со своего пути Забарного и классным ударом запустил мяч в перекладину.

Кроме этого момента украинцы держались достойно. Гарет Саутгейт постепенно пустил в бой Фодена и Рэшфорда, но не смог этим освежить атаку. Позиционные атаки «трёх львов» в этот вечер не пугали, катастрофически гостям не хватало скорости. В самой концовке матча был момент у Магуайра. Деклан Райс забрал подбор и второй волной атаки совершил отличный наброс на защитника, но Гарри проиграл в резкости голкиперу – Бущан вынес мяч в борьбе. А больше моментов не случилось.

И вот, случилась первая потеря очков для сборной Англии в отборе на Евро-2024. Команду Саутгейта это никак не пошатнёт, а вот украинцам поможет побороться с Италией за вторую путёвку на международный турнир.