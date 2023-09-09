​Спаллетти выбрал состав на свой дебютный матч в сборной Италии

В субботу вечером сборная Италии проведёт гостевой матч против Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат Европы. Для Лучано Спаллетти это будет дебютная игра у руля итальянской команды. Он включил в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко, Кристанте, Тонали, Барелла, Дзакканьи, Политано, Иммобиле.

Матч между сборными Северной Македонии и Италии стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

В двух предыдущих играх отбора на Евро-2024 сборная Италии набрала три очка.