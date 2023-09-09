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Холанн: Я мечтаю принять участие в чемпионате мира или Европы

09 Сентября 2023 • 19:48 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о своих целях в составе сборной Норвегии.

Форвард отметил, что его стране непросто, так как она не самая большая, но он хотел бы сыграть на чемпионате мира или Европы.

«Это не является невозможным, но на текущий момент мы в основном сражаемся за то, чтобы просто квалифицироваться на эти турниры, это и есть моя цель», - приводит слова Холанна L'Equipe.

После четырёх проведенных игр квалификации чемпионата Европы 2024 года норвежцы занимают третье место в турнирной таблице своей группы, имея в своём активе четыре набранных очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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