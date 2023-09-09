Северная Македония - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Сборные Северной Македонии и Италии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Северная Македония - Италия
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Протокол игры
|47'Иммобиле Чиро (0:1)
Димитриевски Столе•Манев Йован•Зайков Джоко•Муслиу Визар•Ашковски Стефан•Элези Агон•Атанасов Яни•Алиоски Эгзиян•Миовски Боян•Барди Энис•Элмас Эльиф
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Манчини Джанлука•Бастони Алессандро•Димарко Федерико•Барелла Николо•Кристанте Бриан•Тонали Сандро•Политано Маттео46' (Дзаньоло Николо (46') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
09 сентября. Стадион "Тодор Проески".
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