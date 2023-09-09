Украина - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Украины и Англии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Украина - Англия
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Протокол игры
|(1:0) Зинченко Александр26'
Бущан Георгий•Конопля Ефим•Забарный Илья•Матвиенко Николай•Миколенко Виталий•Степаненко Тарас• 22'Зинченко Александр•Цыганков Виктор•Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Яремчук Роман
Пикфорд Джордан•Уокер Кайл•Магуайр Гарри•Гехи Марк•Чилуэлл Бен•Хендерсон Джордан•Райс Деклан•Беллингем Джуд•Сака Букайо•Кейн Гарри•Мэддисон Джеймс 35'
09 сентября. Стадион "Городской стадион Вроцлава".
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