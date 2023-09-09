Андорра - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Андорры и Беларуси проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Андорра - Беларусь
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Протокол игры
Альварес Икер•Сан-Никола Мойсес•Льовера Макс•Алаведра Альберт•Сервос Жоан•Алаез Жорди•Пуйоль Марк•Валес Марк•Мартинес Алекс II•Виейра Марсио•Росас Альберт
Плотников Максим•Поляков Денис•Волков Захар•Политевич Сергей•Печенин Кирилл•Быков Артём Геннадьевич•Эбонг Макс• 30'Корзун Никита•Лисакович Виталий•Концевой Артём Александрович•Савицкий Павел
09 сентября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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