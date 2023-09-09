Нагучев сделал прогноз на матч между сборными Украины и Англии

Российский комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сыграют сборные Украины и Англии.

Эксперт отметил, что эти команды друг с другом играли достаточно давно, чтобы проводить какую-то аналитику, но, по его мнению, результат будет достаточно простым, так как англичане очень сильны, а их лидеры находятся в очень неплохой форме.

«Англичане сильнее, англичане бодрее, и англичане более звездные, поэтому я думаю, что они одержат победу, причем уже в первом тайме», - приводит слова Нагучева Vprognoze.ru.

Поединок состоится сегодня, 9 сентября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.